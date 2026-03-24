Предпринимателям Подмосковья расскажут о выходе на рынки Перу и Узбекистана
Вебинары «Перу сегодня: что важно знать российскому экспортёру?» и «Узбекистан: всё о сертификации продукции и регистрации бренда» проведут для предпринимателей Московской области 26 и 27 марта. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Московской области.
26 марта с 17:00 до 18:00 слушатели узнают о том, как вывести свою продукцию на рынок Перу.
«Вебинар проведёт торговый представитель России в Перу Павел Дорохин при участии экспертов Российского экспортного центра (РЭЦ). Регистрация открыта по ссылке», — говорится в сообщении.А 27 марта в 11:00 начнётся часовой вебинар по Узбекистану. Спикерами станут представители Центра экспертной поддержки РЭЦ. Всем, кто пройдёт регистрацию, на почту придёт ссылка на вебинар, а по окончании мероприятия — его запись и дополнительные материалы.