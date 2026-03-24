Бизнес-омбудсмен Наталья Чудакова встретится с предпринимателями в Одинцове
И.о. уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова 25 марта проведет выездной прием в Одинцове.
Сначала в программе — посещение производственного предприятия ООО «Одинцовский Технопарк». Мероприятие начнется в 10:00 с осмотра технопарка на Можайском шоссе.
Затем состоится встреча с предпринимательским сообществом округа. Круглый стол пройдет с 11:30 до 13:00 на улице Чикина с участием руководителя приемной Валентины Степановой, представителей администрации и 10–15 бизнесменов.
Ранее сообщалось, что бизнес-леди составили 45% получателей финансовой поддержки Подмосковья.
