В Подмосковье с начала года уже зарегистрировали свыше 59 000 самозанятых

13 апреля 2026, 17:27

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Число предпринимателей, работающих в Подмосковье в статусе самозанятых, превысило 1 миллион 100 тысяч. За первые три месяца этого года рост составил 5%, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.





Она назвала самозанятых региона активными участниками системы госзакупок.

«По итогам первого квартала 2026-го количество самозанятых в Подмосковье составило 1 148 785 человек. Таким образом, в этом году в Московской области уже зарегистрировано более 59 000 самозанятых. Это на 8000 больше, чем годом ранее», – пояснила Зиновьева.