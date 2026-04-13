В Подмосковье с начала года уже зарегистрировали свыше 59 000 самозанятых
Число предпринимателей, работающих в Подмосковье в статусе самозанятых, превысило 1 миллион 100 тысяч. За первые три месяца этого года рост составил 5%, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Она назвала самозанятых региона активными участниками системы госзакупок.
«По итогам первого квартала 2026-го количество самозанятых в Подмосковье составило 1 148 785 человек. Таким образом, в этом году в Московской области уже зарегистрировано более 59 000 самозанятых. Это на 8000 больше, чем годом ранее», – пояснила Зиновьева.Она напомнила, что по итогам прошлого года поставщиками товаров и услуг для госкомпаний стали порядка тысячи самозанятых региона. Объём закупок составил около 1,75 млрд рублей.
