Власти Подмосковья помогут бизнесу с сертификацией конструкторской документации
В Подмосковье стартовал приём заявок на услуги «Содействие в проведении сертификации, декларировании, аттестации и иной разрешительной документации», а также «Разработка конструкторской документации и промышленного дизайна». Эти услуги адресованы субъектам малого и среднего бизнеса, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
В рамках первой меры поддержки можно получить такие услуги, как разработка технических условий; лабораторные испытания; подготовка и регистрация деклараций о соответствии и сертификатов соответствия. Предприниматели смогут компенсировать до 85% стоимости, но не более 500 000 рублей.
Вторая услуга позволит возместить до 85%, но не более 700 000 рублей на разработку конструкторской документации для производства машин, узлов, агрегатов, оборудования, других изделий; промышленный дизайн изделий и реверс-инжиниринг.
Воспользоваться услугами могут субъекты МСП, зарегистрированные и ведущие деятельность в Подмосковье. При этом компании должны работать в сфере промышленного или сельскохозяйственного производства (кроме подакцизных товаров), разработки и внедрения инновационной продукции.
Подать заявку можно до 20 апреля по ссылке.
Найти подробную информацию о поддержке можно на инвестиционном портале Московской области или узнать о ней по телефону 0150. Звонить с мобильного телефона можно по будням с 9.00 до 18.00.
