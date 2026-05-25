Резидент ОЭЗ «Дубна» запустил производство пустых желатиновых капсул

25 мая 2026, 17:58

оригинал Фото: istockphoto / SweetBunFactory

Компания «ПСК Фарма», являющаяся резидентом особой экономической зоны «Дубна», начал производство пустых твёрдых желатиновых капсул. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Российская фармацевтическая отрасль продолжает реализацию проектов по достижению технологического суверенитета.



Нехватка желатиновых капсул остро проявилась в 2020 году в пандемию коронавируса. Это подтолкнуло «ПСК Фарма» к освоению собственного производства базового сырья. Желатиновые капсулы – критически важный компонент для изготовления лекарств и биодобавок.



«Пандемия показала, что мы можем остаться без базового сырья – пустых капсул. Тогда в компании и решили освоить выпуск этого продукта. Многие российские производители уже заинтересовались заменой импортных капсул на отечественные. И мы рассчитываем, что реализация проекта «ПСК Фарма» на первоначальном этапе позволит закрыть около половины потребностей российского рынка», – отметила гендиректор компании «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.