Седьмой этап велогонки «Россия» пройдёт на необычной трассе в Сергиевом Посаде

14 августа 2026, 16:54

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

«Лига Героев» 5 сентября проведёт в Сергиевом Посаде седьмой этап многодневной велогонки «Россия». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





Масштабный федеральный проект объединяет профессиональный спорт, массовые велозаезды и знакомство с регионами страны.



Главным стартом дня станет групповая велогонка на 64 километра. Маршрут пройдёт по Западному объезду Сергиева Посада и будет состоять из четырёх кругов по 16 километров. К старту допускаются спортсмены от 18 лет.

«Седьмой этап в Сергиевом Посаде станет важной частью маршрута велогонки «Россия». Трасса сочетает скоростные участки и рельеф, который требует от спортсменов грамотной тактики и хорошей физической подготовки. Уверен, что зрителей ждёт зрелищная борьба до последних метров дистанции. А сам этап станет ещё одним подтверждением того, что велогонка «Россия» – не только соревнование, но и масштабный проект, популяризирующий велоспорт в регионах», – отметил руководитель спортивных проектов «Лиги Героев» Назарий Коломиец.