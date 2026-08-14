Седьмой этап велогонки «Россия» пройдёт на необычной трассе в Сергиевом Посаде
«Лига Героев» 5 сентября проведёт в Сергиевом Посаде седьмой этап многодневной велогонки «Россия». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Масштабный федеральный проект объединяет профессиональный спорт, массовые велозаезды и знакомство с регионами страны.
Главным стартом дня станет групповая велогонка на 64 километра. Маршрут пройдёт по Западному объезду Сергиева Посада и будет состоять из четырёх кругов по 16 километров. К старту допускаются спортсмены от 18 лет.
«Седьмой этап в Сергиевом Посаде станет важной частью маршрута велогонки «Россия». Трасса сочетает скоростные участки и рельеф, который требует от спортсменов грамотной тактики и хорошей физической подготовки. Уверен, что зрителей ждёт зрелищная борьба до последних метров дистанции. А сам этап станет ещё одним подтверждением того, что велогонка «Россия» – не только соревнование, но и масштабный проект, популяризирующий велоспорт в регионах», – отметил руководитель спортивных проектов «Лиги Героев» Назарий Коломиец.
Важной частью этапа станет велофестиваль на дистанции 16 километров. На день дороги будут открыты только для велосипедистов. Тысячи участников смогут проехать по безопасному маршруту с семьёй, друзьями и единомышленниками. Присоединиться к велофестивалю смогут все желающие в возрасте от шести лет, независимо от уровня подготовки.
Регистрация на велогонку доступна на сайте. велогонка.рф/сергиев-посад.