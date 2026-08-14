В девяти округах Московской области починили дорожные знаки

14 августа 2026, 17:32

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Повреждённые и отсутствующие знаки починили и восстановили специалисты Мосавтодора на 25 региональных дорогах в девяти округах Московской области за последнюю неделю. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.





В частности, в Раменском округе знаки привели в порядок на пяти дорогах: в посёлке Дубовая Роща, на Шоссейной улице в селе Быково, на Островецком шоссе в деревне Верея, на Центральной улице в деревне Кузнецово и на Леволинейной улице в посёлке Удельная.





«Знаки отремонтировали также на Угрешской улице в городе Дзержинский и на улице Некрасова в посёлке Красково округа Люберцы, в деревне Поповская, сёлах Радовицы и Раменки и у остановки «Дорожный участок» на Касимовском шоссе в округе Егорьевск и в районе деревень Криушино, Новая, Беззубово, Троица, Антоново, Бабынино и Фалилеево в Можайском округе», — говорится в сообщении.