Председатель Мособлдумы Брынцалов возглавил Совет законодателей ЦФО

26 мая 2026, 16:24

оригинал И. Брынцалов (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова избрали председателем Совета законодателей Центрального федерального округа. За него проголосовали на заседании совета, в котором принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьёв.





Брынцалов поблагодарил собравшихся за доверие. В числе приоритетных направлений своей работы он назвал всестороннюю помощь участникам СВО и их близким, развитие системы кадетского образования.

«Помощь участникам спецоперации и их родным была и остаётся в приоритете. Продолжим расширять перечень социальных гарантий сверх действующих 17 базовых мер. Также продолжим решать демографические задачи. Важно создать реальные механизмы поддержки беременных женщин и семей с детьми, внедрять комплексную инфраструктуру сопровождения будущих мам. Также среди наших приоритетов – патриотическое воспитание, кадетское образование и развитие института сельских старост», – сказал председатель Мособлдумы.