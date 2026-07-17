Общественных наблюдателей Котельников проконсультировали по предстоящим выборам
Процедуру голосования на предстоящих выборах в Госдуму и Мособлдуму обсудили представители Штаба общественных наблюдателей с председателем Территориальной избирательной комиссии (ТИК) города Котельники Мариной Лялиной. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Встреча состоялась в среду, 15 июля. Особое внимание собравшиеся уделили дистанционному электронному голосованию (ДЭГ).
«Заявление на участие в ДЭГ избиратели смогут подать с 3 августа по 14 сентября. Для этого нужно авторизоваться на портале «Госуслуги», выбрать баннер «Дистанционное электронное голосование», проверить свои данные и отправить заявку», — отмечается в сообщении.В тот же период у избирателей будет возможность подать заявку на голосование по месту фактического нахождения. Такие заявления будут принимать в ТИК Котельников, МФЦ и онлайн — через «Госуслуги».
Выборы назначены на 20 сентября. Голосование будет проходить три дня — с 18 по 20 число.