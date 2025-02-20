В подмосковном КПО ежедневно извлекают из отходов 400 кип полезных фракций

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области
В подмосковном комплексе по переработке отходов «Восток» ежедневно сортируют 44 фракции. Из общего потока отходов за сутки извлекают более 400 кип полезных фракций, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Для этого применяется современное автоматическое оборудование – вихретоковые сепараторы для отбора цветных металлов, барабанные, баллистические, магнитные, а также оптические сепараторы для выборки разных видов пластика и макулатуры.
Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области
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«За ночь в комплексе по переработке отходов получается более 80 кип спрессованной ПЭТ-продукции, свыше 60 кип различных типов ПВД-пленки, порядка 80 кип макулатуры, не менее восьми кип цветных алюминиевых банок, 11 кип тетрапака и 16 кип ПНД-тары, в которую пакуют различную химию», – говорится в сообщении.По данным Минчистоты, за смену обрабатывается от 180 до 220 кип отходов. Вес одного кубика может достигать до 800 кг в зависимости от материала.
Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области
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Лора Луганская