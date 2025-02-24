В Подмосковье стартовала программа благоустройства во дворах

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области
В Московской области стартовали программы благоустройства «Пешком», «Комплексное благоустройство дворовых территорий» и «Ямочный ремонт». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
Муниципалитеты начали конкурсный отбор подрядчиков, которые выполнят работы по благоустройству
К ремонтным работам специалисты приступят, как только наступит подходящая погода.
Читайте также:
Жителям Подмосковья разъяснили преимущества приложения «Госуслуги Дом»
В подмосковном КПО ежедневно извлекают из отходов 400 кип полезных фракций
Жителям Подмосковья объяснили, о чём расскажет информационный стенд в МКД
«По всем 57 городским округам опубликованы закупки на сезонные работы. Этот этап завершили на три месяца раньше по сравнению с прошлым годом. Окончание контрактации и выход подрядчиков на объекты по всем трём программам благоустройства ожидаем в апреле», – рассказал зампредседателя правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.Как рассказали в ведомстве, уже проработаны и сформированы адресные перечни; согласованы схемы ремонта и благоустройства; подготовлена сметная документация; опубликованы закупки для определения подрядчиков на выполнение работ.
К ремонтным работам специалисты приступят, как только наступит подходящая погода.
Читайте также:
Жителям Подмосковья разъяснили преимущества приложения «Госуслуги Дом»
В подмосковном КПО ежедневно извлекают из отходов 400 кип полезных фракций
Жителям Подмосковья объяснили, о чём расскажет информационный стенд в МКД
Лора Луганская