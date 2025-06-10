Представитель Подольска победил на областной спартакиаде пенсионеров
Тренер-преподаватель шахмат в подольской спортивной школы «Пахра» Леонид Гаспаров завоевал золотую медаль на IX спартакиаде пенсионеров Московской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Участники спартакиады соревновались в кроссе на 1000 метров, настольном теннисе, плавании свободным стилем на 50 метров, шахматах, дартсе, стрельбе из винтовки и комбинированной эстафете. Подольский шахматист Леонид Гаспаров одержал победу во всех партиях и занял первое место турнира», — говорится в сообщении.В общем зачёте команда Подольска оказалась в десятке лучших — на шестом месте.
Всего в областной спартакиаде пенсионеров приняли участие более 400 спортсменов из 43 муниципалитетов Подмосковья.