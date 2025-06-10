В Подмосковье пройдёт второй этап Кубка России по дрэг-рейсингу

10 июня 2025, 09:32

оригинал Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

13–14 июня на автодроме RDRC Racepark в Раменском округе состоится второй этап Кубка России по дрэг-рейсингу. Мероприятие пройдёт в рамках масштабного автомобильного фестиваля «ЗА РУЛЁМ ФЕСТ», который обещает насыщенную программу для зрителей, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.





Лучшие российские пилоты поборются за победу в шести категориях: RDRC Pro, RDRC Pro Street, RDRC Street, RDRC Club, RDRC Moto и MadBuckets. Впервые в рамках этапа пройдёт специальный Кубок «ЗА РУЛЁМ ALL STARS», открытый для всех участников на дорожных автомобилях. Фестиваль будет работать с 10:00 до 20:00 оба дня. Болельщики смогут посетить технический парк, пообщаться с гонщиками и сделать фото с их машинами.



В мае на этом же автодроме прошёл первый этап чемпионата, который стал рекордным по количеству участников — более 200 пилотов. Гонщики из Подмосковья завоевали 13 наград.



С июня по сентябрь на автодроме в Быково пройдет серия масштабных автоспортивных мероприятий всероссийского масштаба. В программе — несколько ключевых этапов чемпионата и Кубка России, которые порадуют всех любителей скорости.



Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Особое событие 2025 года — дебют Суперкубка России по дрэг-рейсингу, который будет представлен в трех классах: «Pro», «Street» и «Moto». Ознакомиться с полным расписанием сезона 2025 и приобрести билеты можно на официальном сайте.





Расписание сезона 2025:









Мероприятия проводятся в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

