Представителей Подмосковья пригласили на проект «Дизайн-марафон»
Новый сезон образовательного проекта «Дизайн-марафон» запускают на базе президентской платформы «Россия — страна возможностей». К участию приглашаются начинающие и опытные дизайнеры из разных регионов России, включая Московскую область, сообщает пресс-служба проекта.
Куратором программы является подразделение Мастерской управления «Сенеж» «Мастерская государственного дизайна» в коллаборации с арт-кластером «Таврида».
«Образовательная программа проекта рассчитана на людей, желающих улучшить свои дизайнерские навыки для создания продуктов для государственной сферы», — отмечается в сообщении.Заявки принимаются в онлайн-режиме, срок подачи — до 10 августа. Проект предполагает обучение в дистанционно и очном форматах и выполнение аттестационного задания.
Подробная информация о «Дизайн-марафоне» размещена по ссылке.