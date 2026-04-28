В Подольске состоится бесплатный концерт классической музыки
Концерт «Серафим — Небесная симфония» состоится 1 мая в Культурно-просветительском центре в посёлке Дубровицы округа Подольск. Вход свободный. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В программу войдут классические музыкальные произведения, включая посвящённые Дню Победы, а также пасхальные песнопения.
«Выступать будет оркестр «Серафим» с дирижёром Трофимом Бурковым и солистами Людмилой Выговской, Марком Бородиным и Ильёй Мажукиным и хор «Радость моя» Александринской православной школы Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря», — говорится в сообщении.Концерт начнётся в 16:00. Возрастные ограничения — шесть плюс. Адрес культурно-просветительского центра: посёлок Дубровицы, дом №65А.