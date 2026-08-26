Представители омбудсмена Подмосковья провели лекцию для мигрантов
Лекцию, посвящённую правам и обязанностям иностранных граждан, провели в Ленинском округе сотрудники аппарата омбудсмена Подмосковья Ирины Фаевской. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.
Мероприятие организовали в рамках региональной программы «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики».
«Представители омбудсмена рассказали собравшимся о необходимости соблюдать миграционное законодательство и прочие российские нормы и правила и предостерегли от участия в террористической и экстремистской деятельности», — говорится в сообщении.Слушатели смогли задать свои вопросы и получить ответы у компетентных специалистов.