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Представители омбудсмена Подмосковья провели лекцию для мигрантов

оригинал Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области

Лекцию, посвящённую правам и обязанностям иностранных граждан, провели в Ленинском округе сотрудники аппарата омбудсмена Подмосковья Ирины Фаевской. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.



Мероприятие организовали в рамках региональной программы «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики».

«Представители омбудсмена рассказали собравшимся о необходимости соблюдать миграционное законодательство и прочие российские нормы и правила и предостерегли от участия в террористической и экстремистской деятельности», — говорится в сообщении.
Слушатели смогли задать свои вопросы и получить ответы у компетентных специалистов.
Лев Каштанов

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