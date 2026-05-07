Жителям Московской области рассказали, какие овощи и зелень сажать в мае
В мае подмосковным дачникам уже можно высаживать многие овощные культуры на приусадебных участках. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В начале месяца, когда почва ещё не сильно прогрета, лучше заняться такими холодостойкими растениями, как морковь, свёкла, редис и лук-севок.
«Можно посадить и разнообразную зелень – укроп, петрушку, листовой салат и шпинат. По мере прогрева почвы к середине месяца советуют приступить к посадке картофеля, капусты и сельдерея. А конец мая, когда минует угроза заморозков, самое время – для высадки теплолюбивых культур. Это огурцы, кабачки, тыква, рассада томатов, перцев и баклажанов», – рекомендовали в ведомстве.
Чтобы получить богатый урожай, стоит выбрать для посадок солнечные и хорошо прогреваемые участки.
«Дело в том, что большинство овощей любит свет и тепло. Следите за прогнозом погоды и избегайте высадки в период возможных заморозков. При необходимости для защиты молодых растений используйте укрывные материалы. Перед посадкой подготовьте почву – внесите удобрения и тщательно перекопайте грядки. Это обеспечит растениям хороший старт и питание на начальном этапе роста», – добавили в региональном Минсельхозпроде.Тем, кто не выращивает овощи на участке, рекомендовали искать их в магазинах, на рынках и ярмарках. Современные тепличные комплексы позволяют подмосковным аграриям обеспечивать жителей этой продукцией круглый год.