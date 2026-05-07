Вино «Эльпа» из Краснознаменска признали лучшим оранжевым фермерским вином

07 мая 2026, 22:58

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Вино крестьянско-фермерского хозяйства «Эльпа» из Краснознаменска вошло в топ-3 оранжевых вин. Оно также стало лучшим в категории фермерских вин, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.





Новый рейтинг представили эксперты «Винного гида России». В исследовании 2026 года оценивали 22 позиции. Помимо производителей Московской области, в нём участвовали виноделы из Краснодарского и Ставропольского краёв, Крыма, Севастополя и Ростовской области.

Оранжевое вино, известное также как белое вино с мацерацией, изготавливают из белых сортов винограда по технологии красных вин. Благодаря этому напиток приобретает характерный янтарный цвет и сложные ароматические ноты.

«Вино «Эльпа. Траминер розовый» производства КФХ «Эльпа» заняло третье место в рейтинге оранжевых вин России по версии Роскачества. Оно также признано лучшим в категории фермерских вин. Винодельня расположена в Краснознаменске Одинцовского городского округа, а виноград для него выращивают на арендованных участках в Анапском районе Кубани», – рассказали в министерстве.