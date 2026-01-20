Представители Подмосковья обсудили развитие спецтехники ТКО на конференции КАМАЗ
Эксперты подмосковных компаний по обращению с твердыми коммунальными отходами приняли участие в технической конференции в Набережных Челнах. Участники обсудили развитие автомобильной техники для вывоза мусора вместе со специалистами ПАО «КАМАЗ». Об этом сообщили в Минчистоты Московской области.
С приветственным словом к участникам обратился замминистра промышленности и торговли Российской Федерации Альберт Каримов. Он подчеркнул приоритетность разработки отечественной спецтехники и отметил важность открытого диалога между производителями и компаниями, которые работают в сфере обращения с отходами.
В ходе конференции участники посетили производственные площадки ПАО «КАМАЗ», ознакомились с модельным рядом мусоровозов на шасси КАМАЗ, включая технику поколений К3 и К5, а еще обсудили вопросы эксплуатации, сервисного обслуживания и соответствия машин требованиям действующего законодательства.
Руководитель подмосковной компании-возчика ТКО «ЭкоЛайф» Валерий Соломеннов отметил особую ценность такого формата встреч. По его словам, они позволяют специалистам-практикам напрямую делиться опытом с производителями и предлагать конкретные варианты улучшения техники на основе реальных условий эксплуатации.
Он добавил, что подобные конференции сближают позиции производителей и компаний, работающих с ТКО, и создают основу для эффективного взаимодействия при решении текущих технических задач и дальнейшем развитии отрасли.
