Представители Подмосковья обсудили развитие спецтехники ТКО на конференции КАМАЗ

20 января 2026, 12:12

Эксперты подмосковных компаний по обращению с твердыми коммунальными отходами приняли участие в технической конференции в Набережных Челнах. Участники обсудили развитие автомобильной техники для вывоза мусора вместе со специалистами ПАО «КАМАЗ». Об этом сообщили в Минчистоты Московской области.