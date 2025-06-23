Российский футболист высказался о форварде Иване Сергееве

23 июня 2025, 18:49

Максим Деменко считает, что Сергееву лучше перейти в «Динамо»

Фото: Istock/Wisoot Suttigulvet

Экс-игрок сборной России Максим Деменко прокомментировал слухи о том, что нападающий клуба «Крылья Советов» Иван Сергеев может оказаться у «красно-белых».





В разговоре с «РБ Спорт» Деменко заявил, что знал о желании «Спартака» перехватить Сергеева у «Динамо». Максим указал, что для самого форварда будет лучше выбрать клуб «Динамо».

«Туда его зовет главный тренер сборной России и Иван будет конкурировать с россиянами в нападении. Тюкавин выйдет после травмы, а Гладышев еще довольно молод. Тут шансов стать основным все же будет больше, чем в «Спартаке», ведь там иностранный тренер, а также дорогостоящие нападающие в основе», — высказался Деменко.