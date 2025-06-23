Экс-футболист Деменко прокомментировал слухи о том, что «Зенит» хочет продать полузащитника Вендела
Максим Деменко: Вендел мысленно уже покинул «Зенит»
Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко прокомментировал слухи о том, что сине-бело-голубые хотят продать полузащитника Вендела за 30 млн евро. Об этом пишет «РБ Спорт».
По его мнению, Вендел мысленно уже покинул клуб.
«Вендел уже был уверен, что возвращается в Бразилию, был готов контракт с «Ботафого», а тут такой поворот случился. Сомневаюсь, что у него будет высокая мотивация после этой истории играть в РПЛ», — пояснил Деменко.
Экс-футболист выразил мнение, что в текущей ситуации продать спортсмена будет сложно и за 20 млн евро.
Напомним, контракт Вендела с «Зенитом» рассчитан до лета 2028 года.