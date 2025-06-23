Экс-футболист Деменко прокомментировал слухи о том, что «Зенит» хочет продать полузащитника Вендела

23 июня 2025, 18:26

Максим Деменко: Вендел мысленно уже покинул «Зенит»

Футболист Вендел (Фото: РИА Новости/Михаил Киреев)

Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко прокомментировал слухи о том, что сине-бело-голубые хотят продать полузащитника Вендела за 30 млн евро. Об этом пишет «РБ Спорт».





По его мнению, Вендел мысленно уже покинул клуб.





«Вендел уже был уверен, что возвращается в Бразилию, был готов контракт с «Ботафого», а тут такой поворот случился. Сомневаюсь, что у него будет высокая мотивация после этой истории играть в РПЛ», — пояснил Деменко.

