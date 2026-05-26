Футболист «Спартака» пообещал чемпионство команде в следующем сезоне

26 мая 2026, 12:31

Футболист Маркиньос: «Спартаку» по силам взять чемпионство в следующем сезоне

Футболист «Спартака» Маркиньос после победы «красно-белых» в FONBET Кубке России выступил с заявлением о перспективах команды в следующем сезоне.





В беседе с Metaratings.ru игрок заявил, что московский клуб способен завоевать чемпионский титул.

«Конечно, «Спартаку» по силам взять чемпионство в следующем сезоне. Как оценю своё выступление? Думаю, я хорошо провёл этот сезон. Лучше, чем прошлый. 15 очков по системе «гол+пас» за сезон — это хороший результат», — отметил футболист.