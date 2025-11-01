В Красногорске ввели в эксплуатацию две жилые новостройки с поликлиникой
Корпуса 20/1 и 20/2 на 310 квартир, построенные в составе ЖК «Аникеевский» на территории городского округа Красногорск, получили разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
В одной из новостроек откроют взрослую поликлинику на 130 посещений в смену.
«В корпусах от четырёх до шести этажей. Общая площадь зданий составляет 12 тысяч и девять тысяч квадратных метров. В корпусе 20/1 размещается 180 квартир и медучреждение, в корпусе 20/2 — 130 квартир. На первых этажах предусмотрены коммерческие помещения», — отмечается в сообщении.Всего в ЖК «Аникеевский» в настоящее время ввели в эксплуатацию десять домов на более чем 1,8 тыс. квартир. Кроме того, здесь уже построили детский сад на 315 воспитанников, сейчас его готовят к открытию.