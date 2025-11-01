В Красногорске ввели в эксплуатацию две жилые новостройки с поликлиникой

01 ноября 2025, 09:52

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Корпуса 20/1 и 20/2 на 310 квартир, построенные в составе ЖК «Аникеевский» на территории городского округа Красногорск, получили разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





В одной из новостроек откроют взрослую поликлинику на 130 посещений в смену.





«В корпусах от четырёх до шести этажей. Общая площадь зданий составляет 12 тысяч и девять тысяч квадратных метров. В корпусе 20/1 размещается 180 квартир и медучреждение, в корпусе 20/2 — 130 квартир. На первых этажах предусмотрены коммерческие помещения», — отмечается в сообщении.