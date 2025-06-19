Жителей и гостей Пушкинского приглашают на праздник «Все за спорт!»
21 июня жители и гости городского округа Пушкинский смогут стать участниками праздника под названием «Все за спорт»! В парках развернутся активности для жителей всех возрастов и уровней подготовки, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Утро на набережной реки Серебрянки начнется с зарядки Алых парусов. Любителей бега ждёт забег «5 Вёрст». Запечатлеть свои спортивные достижения можно будет в фотозоне «Я – чемпион». Творческие натуры смогут проявить себя на мастер-классе «Рисуем Спорт», а любители танцев – на зажигательной «Зумбе», – рассказали в администрации.Можно поучаствовать и в весёлой эстафете «Битва чемпионов». Для тех, кто интересуется здоровым образом жизни, пройдёт лекция «Крутой ЗОЖ!». Проверить знания о спорте можно будет на викторине «Знатоки спорта».
В городском парке Ивантеевки любители интеллектуальных игр смогут сыграть в шахматы. Там же будут организованы мастер-классы «Кенгу джамп» и «Роуп скиппинг». Пройдут соревнования по волейболу «Командный дух». А тем, кто любит йога, предложат мероприятие «Гармония в движении». Также состоится мастер-класс по смешанным единоборствам.
В центральном парке культуры и отдыха города Пушкино гостей встретит фотозона «флешмоб «Утренняя зарядка в парке» на сцене летнего театра. Любители футбола приглашаются на матч, а для поклонников шахмат и шашек будут организованы «Королевские игры». Завершить активный день можно будет на чайной станции «Перезагрузка».