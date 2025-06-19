Жителей и гостей Пушкинского приглашают на праздник «Все за спорт!»

19 июня 2025, 22:15

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

21 июня жители и гости городского округа Пушкинский смогут стать участниками праздника под названием «Все за спорт»! В парках развернутся активности для жителей всех возрастов и уровней подготовки, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.







«Утро на набережной реки Серебрянки начнется с зарядки Алых парусов. Любителей бега ждёт забег «5 Вёрст». Запечатлеть свои спортивные достижения можно будет в фотозоне «Я – чемпион». Творческие натуры смогут проявить себя на мастер-классе «Рисуем Спорт», а любители танцев – на зажигательной «Зумбе», – рассказали в администрации.