В Раменском проверили доступность города для маломобильных людей

19 июня 2025, 18:00

Видео: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Проверку доступности городской среды для маломобильных людей, пожилых и родителей с колясками организовала Общественная палата Раменского округа, в проверке приняли участие представители Ассоциации ветеранов СВО и Общества инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Участники рейда проинспектировали, насколько общественные пространства, улицы и объекты социальной инфраструктуры приспособлены для людей с особыми потребностями.





«Мы обращаем особое внимание на центры соцзащиты, поликлиники и другие организации, которые посещают люди с ограниченными возможностями. К маломобильным гражданам относятся не только инвалиды, но и родители с детскими колясками, которые тоже сталкиваются с трудностями», — отметил председатель Общественной палаты Раменского округа Николай Шевяков.