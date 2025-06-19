В Раменском проверили доступность города для маломобильных людей
Видео: пресс-служба администрации Раменского м.о.
Проверку доступности городской среды для маломобильных людей, пожилых и родителей с колясками организовала Общественная палата Раменского округа, в проверке приняли участие представители Ассоциации ветеранов СВО и Общества инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Участники рейда проинспектировали, насколько общественные пространства, улицы и объекты социальной инфраструктуры приспособлены для людей с особыми потребностями.
«Мы обращаем особое внимание на центры соцзащиты, поликлиники и другие организации, которые посещают люди с ограниченными возможностями. К маломобильным гражданам относятся не только инвалиды, но и родители с детскими колясками, которые тоже сталкиваются с трудностями», — отметил председатель Общественной палаты Раменского округа Николай Шевяков.По итогам проверки её участники отметили позитивные изменения в обеспечении доступной среды, но на некоторых участках остаются проблемы, которые необходимо решить.