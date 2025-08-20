Участники акции «Чистый берег» привели в порядок Внуковский пруд
Десант «Чистый берег» высадился в селе Внуково Дмитровского муниципального округа. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Чистый берег» – акция, в ходе которой десятки добровольцев, представители власти и общественники объединились для благоустройства береговой линии Внуковского пруда. Этот водоём занимает второе место по популярности у жителей после Синьковского водохранилища. В прошлом году он был выбран для очистки через платформу «Добродел» по итогам голосования», – рассказали в пресс-службе.
Участники акции покосили траву, убрали заросли кустарников, расчистили территорию от деревьев. Водный трактор-амфибия собрал растительность с поверхности воды, не повреждая дно.
«Ежегодно мы очищаем водоёмы по муниципальным и региональным программам. Но в округе более 400 водных объектов, и все они требуют внимания. Спасибо всем, кто вышел сегодня. Давайте делать нашу землю чище и привлекательнее», – сказал врип главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.Площадь Внуковского пруда – 26 тыс. кв. м. Работы по его благоустройству продлятся ещё неделю.