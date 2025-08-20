В Шатуре спасатели помогли пенсионеру, застрявшему на автобусной остановке
Работники Мособлпожспаса помогли пожилому мужчине, рука которого застряла в скамейке на автобусной остановке. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Необычный вызов поступил в службу 112. Срочная помощь спасателей потребовалась в посёлке Черусти. Пенсионер в ожидании автобуса сел на лавочку. Когда его трость упала на землю, он попытался её поднять, опершись на скамейку. Но рука соскользнула между досок и застряла», – отметили в пресс-службе.На помощь поспешили работники 275-й пожарно-спасательной части Мособлпожспаса. Специальным аварийно-спасательным инструментом они аккуратно разобрали деревянную конструкцию и освободили руку мужчины.
Прибывшие медики осмотрели пенсионера. Рука была в порядке, и помощь ему не потребовалась.