В 11 округах Московской области отремонтировали дорожные ограждения

03 августа 2026, 15:47

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Металлические барьерные, тросовые и перильные ограждения починили на региональных дорогах в 11 подмосковных округах специалисты Мосавтодора. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Барьерные ограждения не дают машине съехать в кювет, тросовые разделяют транспортные потоки, а барьерные препятствуют заезду автомобилей на тротуар и выходу пешеходов на проезжую часть в неположенном месте.





«В городской черте ограждения отремонтировали на проспекте Конструктора Селезнёва в Дубне, на Московской улице в микрорайоне Львовский в Подольске, на проспекте Ракетостроителей в Долгопрудном, на Пролетарском проспекте в Щёлкове, на Старошереметьевском шоссе в Химках, на улице Фрунзе в Павловском Посаде, на Парковой улице в Лыткарине и на Носовихинском шоссе в балашихинском микрорайоне Салтыковка», — говорится в сообщении.