В 11 округах Московской области отремонтировали дорожные ограждения
Металлические барьерные, тросовые и перильные ограждения починили на региональных дорогах в 11 подмосковных округах специалисты Мосавтодора. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Барьерные ограждения не дают машине съехать в кювет, тросовые разделяют транспортные потоки, а барьерные препятствуют заезду автомобилей на тротуар и выходу пешеходов на проезжую часть в неположенном месте.
«В городской черте ограждения отремонтировали на проспекте Конструктора Селезнёва в Дубне, на Московской улице в микрорайоне Львовский в Подольске, на проспекте Ракетостроителей в Долгопрудном, на Пролетарском проспекте в Щёлкове, на Старошереметьевском шоссе в Химках, на улице Фрунзе в Павловском Посаде, на Парковой улице в Лыткарине и на Носовихинском шоссе в балашихинском микрорайоне Салтыковка», — говорится в сообщении.Кроме того, ограждения починили на дороге в деревне Сухарево под Мытищами, на Дорожной улице в посёлке Первомайский округа Коломна и на Институтской улице в посёлке Нахабино округа Красногорск.