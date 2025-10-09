Жители Подмосковья вывезли более 1200 ненужных вещей
В 2025 году жители региона избавились от более чем 1200 ненужных вещей. Помог им в этом удобный сервис по вывозу крупногабаритного мусора. Заказать услугу можно на регпортале, рассказали в Минчистоты Московской области.
С начала года в Подмосковье заказали вывоз самых разных предметов:
- мебели — 298 единиц,
- крупной бытовой техники — 294,
- стиральных машин — 117,
- электроники — 50,
- дверей — около 50,
- матрасов — 63,
- ванн — 44,
- пианино — 20,
- макулатуры — 5.