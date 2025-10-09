Достижения.рф

Жители Подмосковья вывезли более 1200 ненужных вещей

В 2025 году жители региона избавились от более чем 1200 ненужных вещей. Помог им в этом удобный сервис по вывозу крупногабаритного мусора. Заказать услугу можно на регпортале, рассказали в Минчистоты Московской области.



С начала года в Подмосковье заказали вывоз самых разных предметов:

  • мебели — 298 единиц,
  • крупной бытовой техники — 294,
  • стиральных машин — 117,
  • электроники — 50,
  • дверей — около 50,
  • матрасов — 63,
  • ванн — 44,
  • пианино — 20,
  • макулатуры — 5.
Чтобы заказать вывоз, достаточно оформить заявку на портале: выбрать предмет, указать адрес, дату, время и телефон. После этого специалисты свяжутся для уточнения деталей. Ненужные вещи вывозят прямо из дома — быстро и бесплатно.


