Специалисты БТИ Подмосковья проведут выездные консультации в двух округах

09 октября 2025, 11:56

оригинал Фото: пресс-служба Минимущества МО

Выездные консультации, посвящённые дачной амнистии и порядку перевода садового дома в жилой, проведут специалисты БТИ Московской области 11 и 13 октября в Сергиево-Посадском и Богородском округах. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства имущественных отношений со ссылкой на ведомство.





Участники встреч не только получат общую актуальную информацию, но и смогут задать вопросы специалистам.



