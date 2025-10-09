Специалисты БТИ Подмосковья проведут выездные консультации в двух округах
Выездные консультации, посвящённые дачной амнистии и порядку перевода садового дома в жилой, проведут специалисты БТИ Московской области 11 и 13 октября в Сергиево-Посадском и Богородском округах. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства имущественных отношений со ссылкой на ведомство.
Участники встреч не только получат общую актуальную информацию, но и смогут задать вопросы специалистам.
Консультации начнутся в 11:00.«В субботу, 11 октября, консультация состоится в селе Воздвиженское Сергиево-Посадского округа для жителей СНТ «Воздвиженское» и «Машиностроитель-2». А в понедельник, 13 октября, представители БТИ Подмосковья приедут в СНТ «Родник» в посёлке им. Воровского в Богородском округе», — говорится в сообщении.