В Павловском Посаде провели мастер-класс по изготовлению дрожжевого теста

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Мастер-класс «Секреты дрожжевого теста» провела преподавательница Крупнинского отдельного структурного подразделения Павлово-Посадского техникума Елена Печкина. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



В мастер-классе приняли участие студенты Елены Евгеньевны, обучающиеся по специальности «Поварское и кондитерское дело».

«Ребята продемонстрировали свои знания и навыки — подготовили опару, замешали сдобное дрожжевое тесто и сформировали разнообразные изделия: от булочек и оригинальных пирожков до сосисок в тесте», — говорится в сообщении.
Мастер-класс прошёл в дружеской обстановке и оказался прекрасным способом повысить уровень профессиональной подготовки будущих поваров.
Лев Каштанов

