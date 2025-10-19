Премьера фильма «Все мы родом из детства» состоялась в Павловском Посаде

19 октября 2025, 19:06

Фото: пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад

В Доме культуры «Октябрь» в Павловском Посаде состоялась премьера документально-игрового фильма «Все мы родом из детства», созданного телеканалом «РАДУГА». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.







В съёмках приняли участие более 200 актёров, в числе которых были как профессионалы, так и местные жители. Главные роли исполнили Екатерина Костина и Юрий Шиляев. По замыслу создателей, каждый персонаж стал частью общего полотна, воссоздающего образ Павловского Посада и судьбы его жителей.





«Города нашего детства остаются в памяти яркими картинками... и только на родине мы находим знакомые черты», – подчеркнула автор сценария Анна Суница.

Во время просмотра зрители активно реагировали на происходящее на экране, узнавая знакомые места и лица. После окончания сеанса последовали бурные аплодисменты.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад







Проект поддержала депутат Мособлдумы от «Единой России» Линара Самединова. В создании фильма также участвовали местные музеи и партнёрские организации.





Создатели картины выразили благодарность всем участникам съёмочного процесса и зрителям, посетившим премьеру.