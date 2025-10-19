Премьера фильма «Все мы родом из детства» состоялась в Павловском Посаде
В Доме культуры «Октябрь» в Павловском Посаде состоялась премьера документально-игрового фильма «Все мы родом из детства», созданного телеканалом «РАДУГА». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.
В съёмках приняли участие более 200 актёров, в числе которых были как профессионалы, так и местные жители. Главные роли исполнили Екатерина Костина и Юрий Шиляев. По замыслу создателей, каждый персонаж стал частью общего полотна, воссоздающего образ Павловского Посада и судьбы его жителей.
«Города нашего детства остаются в памяти яркими картинками... и только на родине мы находим знакомые черты», – подчеркнула автор сценария Анна Суница.
Во время просмотра зрители активно реагировали на происходящее на экране, узнавая знакомые места и лица. После окончания сеанса последовали бурные аплодисменты.
Проект поддержала депутат Мособлдумы от «Единой России» Линара Самединова. В создании фильма также участвовали местные музеи и партнёрские организации.
Создатели картины выразили благодарность всем участникам съёмочного процесса и зрителям, посетившим премьеру.