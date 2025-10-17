В Котельниках появилось местное отделение «Союза женщин России»

17 октября 2025, 20:48

Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники

В музее памяти семьи Императора Николая II на Белой Даче прошла первая организационная встреча местного отделения Московского областного регионального «Союза женщин России». Глава городского округа Котельники Михаил Соболев участвовал в этом значимом для муниципалитета событии.







В отделение вошли 15 активных жительниц округа. Они представляют разные сферы деятельности: бизнес, культуру, спорт, образование и общественную работу. В ходе встречи участницы провели организационно-учредительную работу.



Они единогласно избрали Председателем отделения руководителя музея Юлию Василенко. Помимо этого, участницы утвердили Устав общероссийской организации, сформировали состав Совета и избрали Ревизора. Так они определили структуру управления.



В заключение встречи участницы наметили первоочередные планы работы. Эти планы направлены на реализацию социально значимых проектов в городском округе. Создание отделения открывает новые возможности для системной работы по поддержке семей, материнства и детства. Оно поможет реализовывать общественные инициативы в Котельниках.

