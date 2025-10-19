В Подмосковье прошли Всероссийские соревнования по армейскому рукопашному бою

19 октября 2025, 17:37

оригинал Фото: пресс-служба ГУ СК РФ по Московской области

В эти выходные в Мытищах состоялись ежегодные Всероссийские соревнования по армейскому рукопашному бою «Турнир памяти воинов», посвящённые военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств, посвятившим себя службе и защите Родины. Это уже пятый раз, когда турнир проводится на территории Подмосковья.