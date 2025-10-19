В Подмосковье прошли Всероссийские соревнования по армейскому рукопашному бою
В эти выходные в Мытищах состоялись ежегодные Всероссийские соревнования по армейскому рукопашному бою «Турнир памяти воинов», посвящённые военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств, посвятившим себя службе и защите Родины. Это уже пятый раз, когда турнир проводится на территории Подмосковья.
В этом году в соревнованиях приняли участие около 400 спортсменов из 58 команд, представлявших 26 регионов России.
Основная цель турнира – показать подрастающему поколению, что служба в силовых структурах и вооружённых силах важна и престижна, а также вдохновить молодёжь стремиться к этому пути, отметил советник заместителя гендиректора Госкорпорации «Ростех», вице-президент Федерации армейского рукопашного боя России Владимир Устюхин.
Поздравить участников и вручить памятные призы прибыли почётные гости – зампредседателя Госдумы Шолбан Кара-оол, замглавнокомандующего сухопутных войск России генерал-лейтенант Алексей Авдеев, актёр театра и кино Игорь Петренко и другие.
По результатам общекомандного зачёта, первое место заняла команда Московской области, второе – спортсмены из Москвы, а третье – игроки из Краснодарского края.
