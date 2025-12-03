В Подмосковье на защиту природы направят более 15 млрд рублей

03 декабря 2025, 09:59

Свыше 15 млрд рублей выделят из бюджета Московской области в 2026 году на реализацию госпрограммы «Экология и окружающая среда Подмосковья». Об этом рассказал председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин, сообщает пресс-служба регионального парламента.





В программу входит мониторинг окружающей среды, защита лесов, расчистка водоёмов и ремонт гидротехнических сооружений (ГТС).





«Наша задача — поддерживать природу Подмосковья. Только на развитие водохозяйственного комплекса региона в следующем году планируем выделить около 6,5 млрд рублей. На мероприятия по сохранению и улучшению лесных угодий — более 6,4 млрд рублей. На ремонт 22 ГТС — свыше миллиарда рублей, на расчистку прудов по голосованию на портале «Добродел» — около 276 млн рублей», — сказал Владимир Шапкин.