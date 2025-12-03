В Волоколамске завершают строительство нового медкабинета с подстанцией скорой
В деревне Судниково Волоколамского округа почти завершили строительство кабинета врача общей практики с подстанцией скорой помощи на две бригады. Готовность объекта уже превысила 85 процентов. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.
Медучреждение строят по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Сейчас рабочие выполняют отделочные работы внутри здания, прокладывают инженерные сети. На прилегающей территории монтируют наружные коммуникации, обустраивают проезды и тротуары.
«Для жителей Волоколамского округа открытие такого медицинского объекта — это прежде всего шаг к более доступной и своевременной помощи рядом с домом. Людям больше не придется тратить время на дорогу в другие населенные пункты, чтобы получить медицинские услуги», — отметила депутат Москоской областной Думы Татьяна Сердюкова.Площадь одноэтажного здания составит 710 м². Здесь разместят кабинеты врачей, лабораторию, прививочный и процедурный кабинеты, стоматологию, отделение физиотерапии, аптеку, палату дневного стационара, служебные помещения для персонала и подстанцию скорой помощи.
В учреждении установят современное медицинское оборудование. Здесь смогут одновременно принимать до 50 пациентов. Открыть новый кабинет врача общей практики планируют в 2026 году.