Поисковые отряды приглашают жителей Подмосковья вступить в их ряды

03 декабря 2025, 09:39

оригинал Фото: пресс-служба Роспатриотцентра

Присоединиться в Поисковому движению России приглашают жителей Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Роспатриотцентра.





Волонтёры-поисковики общероссийского движения вот уже более 12 лет разыскивают останки незахороненных советских солдат, павших на полях сражений Великой Отечественной войны.





«За это время благодаря участникам движения удалось похоронить более 250 тысяч погибших бойцов и установить свыше 15 тысяч имён», — говорится в сообщении.