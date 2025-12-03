Поисковые отряды приглашают жителей Подмосковья вступить в их ряды
Присоединиться в Поисковому движению России приглашают жителей Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Роспатриотцентра.
Волонтёры-поисковики общероссийского движения вот уже более 12 лет разыскивают останки незахороненных советских солдат, павших на полях сражений Великой Отечественной войны.
«За это время благодаря участникам движения удалось похоронить более 250 тысяч погибших бойцов и установить свыше 15 тысяч имён», — говорится в сообщении.Любой желающий принять участие в этой благородной миссии может присоединиться к уже существующим поисковым отрядам или создать новый. Подробная информация о Поисковом движении России размещена на сайте рф-поиск.рф.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер по поддержке волонтёров. Им обеспечивают страхование жизни и здоровья на время проведения акций, предоставляют гранты на реализацию проектов, помогают с организацией мероприятий, консультируют по открытию и ведению дел социальных НКО. Подмосковные волонтёры также могут рассчитывать на информационную и методическую поддержку.