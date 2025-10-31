Преподаватель из Орехово-Зуева Рябова вышла в финал конкурса «Знание.Лектор»

31 октября 2025, 21:31

оригинал Фото: пресс-служба администрации Орехово-Зуевского г. о.

Мария Рябова из Орехово-Зуева вошла в число финалистов престижного Всероссийского конкурса «Знание.Лектор». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Мария Михайловна работает старшим преподавателем кафедры истории и гуманитарных наук Государственного гуманитарно-технологического университета. Её пригласили на просветительскую программу в центр знаний «Машук» в Пятигорске.

«Программа проходила с 26 по 29 октября. Она включала изучение миссии и ценностных ориентиров Российского общества «Знание», обсуждение наставничества как пути развития лектора, а также мастер-классы по самопрезентации и креативному мышлению от ведущих спикеров общества и многое другое», – рассказали в администрации.