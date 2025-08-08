В посёлке Шатурторф проверили состояние дворов и детских площадок

08 августа 2025, 11:26

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Проверку благоустройства дворов и безопасности детских площадок провели в посёлке Шатурторф муниципального округа Шатура члены местного Совета депутатов и общественники. В ходе проверки они пообщались с местными жителями. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





Жители посёлка пожаловались, что детскую площадку у дома №19 по улице Красные Ворота портят вандалы, а также попросили заменить там игровые элементы и засыпать песок в песочницу.



Представители делегации отметили, что вандалов можно выявить по записям камеры «Безопасного региона». Для этого достаточно сделать соответствующий запрос депутатам или руководителю территории Владимиру Жарову.





«Безопасность детей — безусловный приоритет для каждого из нас! Важно не только контролировать состояние оборудования на игровых площадках и своевременно его менять, но и обеспечивать комфорт и чистоту для малышей», — подчеркнул член Совета депутатов округа Шатура Дмитрий Бывшев.