В Подольске построят новый складской комплекс для хранения мороженого
Компания «Чистая Линия», один из крупнейших производителей мороженого в России, инвестирует 500 млн рублей в строительство складского комплекса в подмосковном Подольске, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Новый объект будет специализироваться на хранении более 5 тысяч тонн готовой продукции, сырья и комплектующих, а также организации дистрибуции по всей стране. Реализация проекта позволит оптимизировать логистику предприятия, которое по итогам 2024 года выпустило 22 тысячи тонн продукции. На долю «Чистой Линии» приходится 20% от общего объема производства Подмосковья — 108,4 тысяч тонн.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона отметили, что Московская область является лидером России по производству мороженого, обеспечивая 57% всего ЦФО и 18% общероссийского объема. Экспорт этой продукции по итогам прошлого года составил 614 тонн.
