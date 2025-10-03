В Подольске построят новый складской комплекс для хранения мороженого

03 октября 2025, 09:48

Компания «Чистая Линия», один из крупнейших производителей мороженого в России, инвестирует 500 млн рублей в строительство складского комплекса в подмосковном Подольске, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.