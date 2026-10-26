Школьников Павловского Посада предупредили об ответственности за экстремизм

26 октября 2026, 09:18

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Беседу, направленную на профилактику экстремизма среди подрастающего поколения, провела сотрудница отделения по делам несовершеннолетних Павловского Посада в одной из местных школ. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Ребятам рассказали, что нельзя проявлять нетерпимость к людям по религиозному и национальному признаку, а также распространять провокационные материалы в интернете.





«Особое внимание в ходе беседы было уделено противоправным действиям экстремистской направленности. Ребятам объяснили, как злоумышленники втягивают молодёжь в такую деятельность, и предупредили, что нельзя сообщать незнакомцам в сети свои личные данные, соглашаться на сомнительные подработки и квесты. Школьники также узнали о правовых последствиях экстремистских акций», — говорится в сообщении.