Престольный праздник в деревне Бывалино отметили богослужением и концертом
У Никитского женского монастыря, расположенного в деревне Бывалино Павлово-Посадского округа, состоялся в понедельник, 28 сентября, престольный праздник — день памяти великомученика Никиты Готфского. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
По многолетней традиции праздник отметили всей деревней.
«Первым событием дня стала литургия в монастырском храме. Атмосфера отличалась особой торжественностью и умиротворённостью, а богослужение стало духовным сердцем дня», — говорится в сообщении.А роль светской кульминации праздника сыграл концерт «Юрий Лоза с друзьями».
Традицию отмечать престольный праздник в деревне Бывалино заложил игумен отец Амвросий 25 лет назад. Он внёс большой вклад в духовное развитие округа.