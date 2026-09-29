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Престольный праздник в деревне Бывалино отметили богослужением и концертом

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

У Никитского женского монастыря, расположенного в деревне Бывалино Павлово-Посадского округа, состоялся в понедельник, 28 сентября, престольный праздник — день памяти великомученика Никиты Готфского. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



По многолетней традиции праздник отметили всей деревней.

«Первым событием дня стала литургия в монастырском храме. Атмосфера отличалась особой торжественностью и умиротворённостью, а богослужение стало духовным сердцем дня», — говорится в сообщении.
А роль светской кульминации праздника сыграл концерт «Юрий Лоза с друзьями».

Традицию отмечать престольный праздник в деревне Бывалино заложил игумен отец Амвросий 25 лет назад. Он внёс большой вклад в духовное развитие округа.
Лев Каштанов

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