В Балашихе завершают капремонт детсада при гимназии №9
Здание дошкольного отделения балашихинской гимназии №9, расположенное в микрорайоне Купавна, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены на 95%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Общая площадь объекта составляет более 1 200 квадратных метров. Ремонт проводится в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.
«Сейчас в здании заканчивают отделочные работы и благоустройство прилегающей территории, проводят пусконаладку и начинают собирать и расставлять мебель. На площадке заняты 30 человек, используется одна единица спецтехники», — говорится в сообщении.Завершить ремонт и сдать обновлённый детский сад в эксплуатацию планируется в четвёртом квартале текущего года.