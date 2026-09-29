В Балашихе завершают капремонт детсада при гимназии №9

29 сентября 2026, 12:46

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание дошкольного отделения балашихинской гимназии №9, расположенное в микрорайоне Купавна, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены на 95%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Общая площадь объекта составляет более 1 200 квадратных метров. Ремонт проводится в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.





«Сейчас в здании заканчивают отделочные работы и благоустройство прилегающей территории, проводят пусконаладку и начинают собирать и расставлять мебель. На площадке заняты 30 человек, используется одна единица спецтехники», — говорится в сообщении.