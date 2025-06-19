В Волоколамске создадут индустриальный парк «Ориентир»
Государственный индустриальный парк создадут в Волоколамске, соглашение о реализации этого проекта подписали на ПМЭФ-2025 губернатор Московской области Андрей Воробьёв и гендиректор входящей в ГК «Ориентир» компании «СтройМонолитСервис» Алексей Бондарчук. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
«В Московской области более 70 частных индустриальных парков, и с прошлого года мы приступили к строительству таких государственных площадок. (…) Уже в этом году планируем запустить государственные индустриальные парки в Жуковском, Ленинском, Раменском и Дмитровском округах. И приступаем к строительству ещё трёх: в Волоколамске, Орехово-Зуевском и Сергиево-Посадском округах», — сказал Андрей Воробьёв.Общая площадь индустриального парка «Ориентир» составит более 60 гектаров. Там планируют построить 187 тысяч квадратных метров индустриальной недвижимости: от крупных промышленных блоков до небольших помещений для формата «Лайт индастрал».
«К концу текущего года в индустриальном парке построят сети водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и хозяйственно-бытового и ливневого водоотведения. А до конца лета мы выведем на рынок первые десять гектаров участков», — сказал Алексей Бондарчук.Он добавил, что некоторыми участками уже заинтересовались потенциальные резиденты.