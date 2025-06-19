В Волоколамске создадут индустриальный парк «Ориентир»

19 июня 2025, 16:51

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО

Государственный индустриальный парк создадут в Волоколамске, соглашение о реализации этого проекта подписали на ПМЭФ-2025 губернатор Московской области Андрей Воробьёв и гендиректор входящей в ГК «Ориентир» компании «СтройМонолитСервис» Алексей Бондарчук. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного правительства.







«В Московской области более 70 частных индустриальных парков, и с прошлого года мы приступили к строительству таких государственных площадок. (…) Уже в этом году планируем запустить государственные индустриальные парки в Жуковском, Ленинском, Раменском и Дмитровском округах. И приступаем к строительству ещё трёх: в Волоколамске, Орехово-Зуевском и Сергиево-Посадском округах», — сказал Андрей Воробьёв.

Андрей Воробьёв и Алексей Бондарчук (фото: пресс-служба правительстваМО/Александра Степанова)

«К концу текущего года в индустриальном парке построят сети водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и хозяйственно-бытового и ливневого водоотведения. А до конца лета мы выведем на рынок первые десять гектаров участков», — сказал Алексей Бондарчук.