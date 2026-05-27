В Минэкологии Подмосковья напомнили о запрете громкой музыки на заповедных землях

27 мая 2026, 14:15

оригинал Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Жители Подмосковья активно готовятся к летнему отдыху, в том числе запасаются переносными музыкальными колонками. Однако не нужно забывать, что громкая музыка не идёт на пользу обитателям природной среды, а местами вообще запрещена. Об этом напомнили в пресс-службе Минэкологии Московской области.





В ведомство уже поступали жалобы жителей Ленинского городского округа на громкую музыку в границах особо охраняемой природной территории «Суханово». Аналогичные обращения получали и из других муниципалитетов.

«На большинстве ООПТ охранный режим запрещает прослушивание громкой музыки. У большинства животных её звуки вызывают страх, стресс и даже когнитивные расстройства. Естественная реакция – смена привычных мест обитания, вынужденная повторная адаптация, проблемы с кормовой базой. Громкая музыка негативно влияет даже на фертильность некоторых видов, плохо сказывается на потомстве, что особо актуально в период размножения весной», – пояснили в министерстве.