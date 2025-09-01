Губернатор Воробьёв посетил торжественную линейку в Технолицее им. В. И. Долгих
Торжественную линейку в честь Дня знаний в Технолицее имени В.И. Долгих в селе Павловская Слобода округа Истра посетил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
Глава региона поздравил педагогов, учеников и их родителей с началом учебного года.
«Первое сентября — это всегда торжественный, волнительный день. Хочу, прежде всего, поблагодарить вас, Екатерина Петровна (директор Технолицея Екатерина Сизинцева — прим. ред.), а также в вашем лице всех наших дорогих преподавателей. Хочу отметить и родителей, которые всегда стоят за спиной ребёнка. И сейчас мы видим, как они радуются, волнуются за детей и от всей души желают каждому, чтобы всё у вас получилось. (…) Мы будем с вами, мы в вас верим», — сказал Андрей Воробьёв.Он добавил, что Технолицей является флагманской школой по инженерным специальностям и робототехнике.
В Технолицее им. В. И. Долгих учатся 829 школьников и 254 воспитанника дошкольного отделения. Ученики приезжают сюда не только из Московской области, но и из других регионов России. Партнёрами лицея являются ведущие российские технические вузы: МФТИ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МИСиС и НИУ ВШЭ.
«Я хочу поприветствовать вас сегодня на старте третьего учебного года Технолицея и пожелать, чтобы этот учебный год для вас был годом открытий, годом познания, годом дружбы. Ребята, не бойтесь двигаться вперед. Исследуйте, познавайте, творите», — обратилась к ученикам директор Технолицея им. В.И. Долгих Екатерина Сизинцева.
В штате Технолицея 122 педагога из 39 российских регионов и 14 стран. Обучение идёт на русском и английском языках, кроме того, дети учат китайский. В программе Технолицея есть робототехника, программирование, информационная безопасность, киберспорт, геймификация, технологии БПЛА и пр.