Губернатор Воробьёв посетил торжественную линейку в Технолицее им. В. И. Долгих

01 сентября 2025, 12:36

оригинал Андрей Воробьёв. Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

Торжественную линейку в честь Дня знаний в Технолицее имени В.И. Долгих в селе Павловская Слобода округа Истра посетил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного правительства.





Глава региона поздравил педагогов, учеников и их родителей с началом учебного года.





«Первое сентября — это всегда торжественный, волнительный день. Хочу, прежде всего, поблагодарить вас, Екатерина Петровна (директор Технолицея Екатерина Сизинцева — прим. ред.), а также в вашем лице всех наших дорогих преподавателей. Хочу отметить и родителей, которые всегда стоят за спиной ребёнка. И сейчас мы видим, как они радуются, волнуются за детей и от всей души желают каждому, чтобы всё у вас получилось. (…) Мы будем с вами, мы в вас верим», — сказал Андрей Воробьёв.

«Я хочу поприветствовать вас сегодня на старте третьего учебного года Технолицея и пожелать, чтобы этот учебный год для вас был годом открытий, годом познания, годом дружбы. Ребята, не бойтесь двигаться вперед. Исследуйте, познавайте, творите», — обратилась к ученикам директор Технолицея им. В.И. Долгих Екатерина Сизинцева.