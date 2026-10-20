Президентская академия запустила программу по ИИ для госслужащих Подмосковья

20 октября 2026, 16:03

оригинал Фото: пресс-служба Московского областного филиала Президентской академии

В Московском областном филиале Президентской академии открыли набор слушателей на обучение по уникальной программе повышения квалификации «Искусственный интеллект в государственном и муниципальном управлении». Программа стартует с 9 ноября, сообщили в пресс-службе академии.





В октябре первыми участниками новой программы уже стали более 60 слушателей из администраций муниципальных образований Московской области и других бюджетных учреждений.

«Обучение мы проводим в удобной очно-заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий. Это важно для работающих сотрудников. За время обучения слушатели изучат и получат запись онлайн-вебинаров по таким темам, как составление запросов к ИИ, подготовка документов и работа с нормативной информацией, ведомственные базы знаний, ИИ-помощник и анализ данных, анализ обращений граждан, чат-боты и ИИ-агенты и другие. Также эксперты-преподаватели проведут практические занятия, ответят на вопросы и предложат тестирование», – рассказал директор Центра дополнительного образования и развития компетенций Владимир Ким.

«Искусственный интеллект помогает повысить эффективность государственного и муниципального управления. С его помощью можно быстрее анализировать большие объёмы информации, легче выявить закономерности. В современном мире многозадачности и высокого ритма без такого помощника уже сложно обойтись. Наши студенты умеют максимально эффективно использовать инструменты ИИ. А для тех, кто стремится соответствовать требованиям времени, мы разработали программу повышения квалификации «Искусственный интеллект в государственном и муниципальном управлении», – поделилась декан факультета государственного и муниципального управления, кандидат юридических наук Марина Гайдышева.