Воробьёв наградил бойцов отряда БАРС и бригады беспилотных систем
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вручил государственные награды бойцам отряда БАРС и бригады беспилотной авиации ГРОМ «Каскад» из Подмосковья.
Вместе с близкими на торжественную церемонию в Дом правительства региона приехали семь героев. Это разведчики, пилоты дронов, стрелки, командиры подразделений.
«Добровольческий отряд БАРС и бригада беспилотной авиации ГРОМ «Каскад» давно доказали свою эффективность в разные годы в сложных и непредсказуемых ситуациях. Мы регулярно встречаемся с нашими героями, чтобы по поручению президента вручить им государственные награды. По доброй традиции с ними приходят их дети, семьи, близкие. Сегодня здесь бойцы из Люберец, Балашихи, Мытищ, Воскресенска и Красногорска. Кто-то уже вернулся домой, кто-то выполняет задачи на передовой. Мы со своей стороны должны сделать так, чтобы все, кто ждёт наших ребят, а это большое количество семей в разных городах, чувствовали нашу заботу и поддержку», – сказал Воробьёв.
Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоен младший лейтенант из Балашихи с позывным Узбек. Командир группы на передовой – почти с самого начала спецоперации, до этого работал в Росгвардии. Боец уже был удостоен медали «За отвагу» и медали Жукова. На торжественную церемонию он приехал прямо из зоны СВО.
«Для меня сегодня большая честь получать эту награду. Хотел бы в первую очередь поблагодарить своих родителей, а также командование за высокую оценку служебной деятельности, передать большой привет своему воинскому коллективу», – сказал Узбек.
Также медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждён доброволец отряда БАРС с позывным Артэго из Красногорска. Подполковник полиции в отставке ушел на СВО весной 2023 года. Сейчас за его спиной – уже пять контрактов. Боец рассказал, как однажды во время обстрела кассетными боеприпасами эвакуировал 19 раненых бойцов, отражая атаку FPV-дронов.
«Я был стрелком в стрелковой роте, старался быть полезным, помогал в эвакуации. Как-то при выполнении боевой задачи мы нашли точку, где уже двое суток находились ребята. Единственная дорога подвергалась серьёзному обстрелу кассетными боеприпасами, поэтому их машина вышла из строя. Пацанов надо было вытаскивать. Взяли на себя ответственность и на «буханке» в три захода всех вывезли», – вспомнил Артэго.
Командиру группы РЭБ с позывным Росомаха из Люберец вручили медаль «За храбрость» I степени. Это его вторая государственная награда. Ранее боец был удостоен медали «За храбрость» II степени. За плечами Росомахи – два контракта, сейчас же он занимается доставкой гуманитарной помощи. На днях вернулся с передовой, куда перегонял новый «Патриот» для бойцов.
Четырём героям губернатор вручил медали «За храбрость» II степени.