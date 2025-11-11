При капремонте стадиона «Металлург» в Ступине сохранят его исторический облик

11 ноября 2025, 15:54

Фото: Наталья Бычкова

Демонтажные работы в главном здании стадиона «Металлург» в Ступине выполнены на 80%. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Капитальный ремонт стартовал в сентябре. Сейчас уже вывезли более 100 тонн строительного мусора. Подрядчик приступил к установке системы отопления. Запуск планируют на этой неделе. После подачи тепла начнут выравнивать стены и пол.



Ранее объект посетил глава округа Сергей Мужальских. На этой неделе ход работ оценили члены окружного Совета депутатов, депутат Мособлдумы Андрей Голубев, члены общественной палаты округа.



По словам руководителя строительства ООО «Альянсстрой» Анатолия Токарева, капремонт идёт по графику. На объекте трудятся более 30 специалистов.



В здании заменят инженерные коммуникации, кровлю, окна и двери, проведут перепланировку внутренних помещений. Наряду с тренажёрным, боксёрским и универсальным залами появится ещё один спортивный. Будут созданы условия для развития секции тяжёлой атлетики.

«Работы по бетонированию будут вести в зимнее время. Современные технологии позволяют выполнять их и при отрицательных температурах. Депутаты с профильными специалистами продолжат контролировать ход работ», – отметил председатель окружного Совета депутатов Александр Сухачёв.