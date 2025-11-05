В Ступине поздравили и наградили самых активных сельских старост

05 ноября 2025, 10:47

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

В Ступине прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню сельского старосты Подмосковья. Старост поздравил глава городского округа Сергей Мужальских, рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.





День сельского старосты Московской области был учреждён в 2022 году по инициативе городского округа Ступино. Он символизирует уважение к тем, кто стремится улучшить жизнь и активно участвует в решении местных вопросов.

«Мы уделяем приоритетное внимание взаимодействию со старостами. Вы – наши первые помощники, инициаторы всех преобразований, происходящих на селе. Вместе с жителями участвуете в программах инициативного бюджетирования, во всех значимых мероприятиях, объединяете сельчан для решения проблемных вопросов, оперативно информируете нас о возникающих проблемах. Благодаря вам округ развивается, становится краше и комфортнее для проживания», – сказал Мужальских.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино



«Труд старост играет огромную роль в жизни общества. В Московской области – более 3000 старост, свыше 170 из них работают на благо муниципалитета. Продолжим совершенствовать законодательство, чтобы помочь в вашем важном деле», – депутат Мособлдумы Андрей Голубев.

«Умение убеждать и находить общий язык - ваше главное оружие, которое помогает в решении множества задач. Пусть ваше влияние на жизнь окружающих остаётся мощным и действенным», – пожелал председатель окружного Совета депутатов Александр Сухачёв.